Доллар начал снова расти в цене, получив передышку после ряда обвалов. На валюту влияют ожидания инвесторов относительно следующего решения центробанка и инфляции в США.
Что происходит с долларом
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.
Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам і запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.