Что происходит с долларом

Доллар США начал расти против корзины из 6 других валют в понедельник после потерь на прошлой неделе. Главные причины – инвесторы ожидают данные об инфляции в США, а также снизили ожидания относительно масштабного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе, пишет Reuters Читайте также Рекордный обвал цен на нефть: что происходит на рынке черного золота Доллар вырос впервые в паре с японской иеной за 5 торговых сессий. Кроме того, американская валюта уже два торговых дня демонстрировала рост относительно евро. В общем торги в понедельник стали долгожданной передышкой для доллара, который с начала сентября подешевел более чем на 2%. Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.

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