NFT с изображением собаки продали за более чем 4 миллиона долларов: что известно

Мемкоин Dogwifhat (WIF) завоевал большую популярность среди ценителей. В том числе и из-за невероятно милой собачки Ачи, которая является его символом.

Что известно о фото

Фото собаки Ачи стало символом мемкоина еще 5 лет назад. Недавно вероятный владелец животного продал снимок любимца во время аукциона как NFT-лот.

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Фото приобрел криптотрейдер Gigantic Rebirth Ventures. Покупатель заплатил за лот 1 210,8 ETH(Ethereum). В соответствии с теперешним курсом, эта сумма равна 4,3 миллиона долларов.

17 ноября 2018 года хозяева Ачи сфотографировали его на камеру в волшебной шляпе. Снимок стал вирусным и в итоге превратился в мем и талисман для мемкоина WIF. Сегодня это изображение приобрел Gigantic Rebirth Ventures за 1,210,759 ETH,

– написал на своей странице представитель платформы Foundation