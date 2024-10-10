Какие доллары лучше покупать в Украине

Обычно, специалисты советуют при покупке долларов все-таки обращать внимание на год их выпуска. В частности, рекомендуют покупать банкноты, которые были выпущены после 1996 года, информирует 24 Канал. Напомним, что доллары 1996 года в Украине неофициально называют "старыми".

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Согласно данным редакции Finance.ua, которая сумела пообщаться с человеком, который много лет работает в валютообменном бизнесе на условиях анонимности, "чем старше доллар, тем дешевле для клиента". Эксперт также добавил, что без потерь есть возможность обменять только банкноты нового образца. Речь идет о долларах 2009 – 2017 годов выпуска.

Однако в Нацбанке неоднократно отмечали, что все доллары, которые выпущены Федеральным резервом с 1914 года, действительны. Это означает, что все банки и небанковские учреждения обязаны принимать и "старые", и "новые" доллары, если они прошли проверку на подлинность и не имеют признаков значительного износа или повреждения.