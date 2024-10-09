Разница между "старыми" и "новыми" долларами

В Украине американские доллары имеют несколько неофициальных названий. В частности, банкноты разделяют на так называемые "старые" и "новые" доллары, пишет 24 Канал.

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Как правила, "старыми" называют доллары, которые выпустили в 1996 году. Это объясняют тем, что дальше доллары печатали с новым дизайном и элементами защиты. Зато к так называемым "новым" долларам относят купюры, которые центральный банк США обновил за последние 20 лет. Речь идет о банкнотах с номиналами от 5 до 100 долларов, по данным The US Currency Education Program.

К теме! За последние более 100 лет центробанк США не менял дизайн только двух банкнот. Это купюры номиналом 1 и 2 доллара. На сегодня современный дизайн имеет банкнота номиналом 100 долларов, которую ввели в обращение в 2013 году. Отличительный признак этой купюры – это синий цвет.

Добавим, что НБУ всегда подчеркивает, что действительными являются все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Это означает, что все банки и небанковские учреждения в Украине должны принимать доллары для обмена независимо от их номинала или года выпуска. Год выпуска банкноты не влияет на ее стоимость, ведь обмен должны проводить на основе текущего курса валют. Главное требование – это то, что купюры должны быть в надлежащем состоянии для обмена и настоящими.