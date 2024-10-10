Які долари краще купувати в Україні

Зазвичай, фахівці радять під час купівлі доларів все-таки звертати увагу на рік їхнього випуску. Зокрема, рекомендують купувати банкноти, які були випущені після 1996 року, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що долари 1996 року в Україні неофіційно називають "старими".

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Згідно з даними редакції Finance.ua, яка зуміла поспілкуватися з людиною, яка багато років працює у валютообмінному бізнесі на умовах анонімності, "чим старший долар, тим дешевший для клієнта". Експерт також додав, що без втрат є можливість обміняти лише банкноти нового зразка. Йдеться про долари 2009 – 2017 років випуску.

Проте у Нацбанку неодноразово наголошували, що всі долари, які випущені Федеральним резервом з 1914 року, дійсні. Це означає, що всі банки та небанківські установи зобов'язані приймати й "старі", й "нові" долари, якщо вони пройшли перевірку на справжність та не мають ознак значного зношення або пошкодження.