В пятницу, 23 августа, Индекс доллара США снова демонстрировал отрицательную динамику на рынке. Американская валюта отреагировала на последнее заявление главы Федерального резерва. Дело в том, что Джером Пауэлл дал однозначный сигнал, что долгожданное снижение процентных ставок начнут в сентябре.

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В частности, Пауэлл заявил, что пришло время, чтобы скорректировать монетарную политику, поскольку риски повышения инфляции уменьшились, а риски снижения уровня занятости наоборот выросли. По его словам, они не стремятся спровоцировать еще большего ухудшения ситуации на рынке труда. Кроме того, он добавил, что при условии соответствующего ослабления процентных ставок, есть все основания полагать, что экономика вернется к инфляции на уровне 2% при сохранении сильного рынка труда, пишет CNBC.