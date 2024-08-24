Как изменился курс доллара на рынке
Позиции доллара США на рынке
Индекс доллара США упал на 0,81% с вечера четверга до 100,64, почти достигнув самого низкого показателя за 12 месяцев. Тогда как, согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель колеблется на уровне 100,68. В течение дня индекс колебался в диапазоне от 100,60 до 101,55.
В то же время евро и японская иена выросли в цене. Тогда как британский фунт во время торговой сессии в пятницу вырос до максимального уровня за более чем 2 года относительно доллара США, ведь комментарии Джерома Пауэлла по доллару совпали с признаками укрепления британской экономики.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,60, сообщает издание CNBC.
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