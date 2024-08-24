Как изменился курс доллара на рынке

Позиции доллара США на рынке

Индекс доллара США упал на 0,81% с вечера четверга до 100,64, почти достигнув самого низкого показателя за 12 месяцев. Тогда как, согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель колеблется на уровне 100,68. В течение дня индекс колебался в диапазоне от 100,60 до 101,55.

В то же время евро и японская иена выросли в цене. Тогда как британский фунт во время торговой сессии в пятницу вырос до максимального уровня за более чем 2 года относительно доллара США, ведь комментарии Джерома Пауэлла по доллару совпали с признаками укрепления британской экономики.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

  • Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
  • Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,60, сообщает издание CNBC.

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