Как правильно передавать показания счетчика за свет
- YASNO сократила методы передачи показателей, исключив "Приват24".
- Показатели счетчика можно подавать с 2 дней до конца месяца до 3 дней следующего месяца; иначе начислят среднесуточное потребление.
Очень важно ежемесячно своевременно оплачивать коммунальные услуги. Для этого нужно предоставлять показатели корректным образом в определенное время. Ведь именно это позволяет обслуживающей компании осуществить правильные начисления.
Как подать показания счетчика?
Подать показания счетчика можно по-разному. Вы можете выбрать любой удобный для вас метод, сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.
Заметим, что YASNO сократил перечень методов подачи показателей. В частности, это теперь нельзя делать через "Приват24".
В компании объяснили, что отказались от передачи показаний через финансовых посредников, чтобы гарантировать точность и надежность обработки информации. По мнению YASNO, только прямые каналы связи с потребителем обеспечивают корректность расчетов,
– говорится в сообщении департамента.
Доступными методами для передачи показателей остаются:
- личный кабинет на сайте YASNO;
- приложение компании;
- чат-боты в Viber или Telegram.
Львовоблэнерго указывает и другие возможные методы подачи показателей:
- колл-центры компаний-поставщиков;
- через электронную почту;
- SMS.
Когда нужно подавать показатели счетчика света?
На подачу показателей есть период времени, который:
- начинается за 2 дня до окончания текущего календарного месяца;
- и заканчивается в течение трех дней следующего месяца.
То есть, например, если в месяце 31 день, то подать показатели можно: 30, 31, 1, 2 и 3 числа.
Важно! Если вы не успели подать показатели вовремя, в платежке будет высчитан среднесуточный объем потребления.
Какой тариф на свет сейчас?
Сейчас для бытовых потребителей действует тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет актуальным как минимум до апреля 2026 года.
Некоторые граждане могут платить меньше. Для этого нужно установить счетчик на несколько зон. В таком случае, тариф будет уменьшенным в определенные часы.