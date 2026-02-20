Укр Рус
20 февраля, 23:50
Как правильно передавать показания счетчика за свет

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • YASNO сократила методы передачи показателей, исключив "Приват24".
  • Показатели счетчика можно подавать с 2 дней до конца месяца до 3 дней следующего месяца; иначе начислят среднесуточное потребление.

Очень важно ежемесячно своевременно оплачивать коммунальные услуги. Для этого нужно предоставлять показатели корректным образом в определенное время. Ведь именно это позволяет обслуживающей компании осуществить правильные начисления.

Как подать показания счетчика?

Подать показания счетчика можно по-разному. Вы можете выбрать любой удобный для вас метод, сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Заметим, что YASNO сократил перечень методов подачи показателей. В частности, это теперь нельзя делать через "Приват24".

В компании объяснили, что отказались от передачи показаний через финансовых посредников, чтобы гарантировать точность и надежность обработки информации. По мнению YASNO, только прямые каналы связи с потребителем обеспечивают корректность расчетов, 
– говорится в сообщении департамента.

Доступными методами для передачи показателей остаются:

  • личный кабинет на сайте YASNO;
  • приложение компании;
  • чат-боты в Viber или Telegram.

Львовоблэнерго указывает и другие возможные методы подачи показателей:

  • колл-центры компаний-поставщиков;
  • через электронную почту;
  • SMS.

Когда нужно подавать показатели счетчика света?

На подачу показателей есть период времени, который:

  • начинается за 2 дня до окончания текущего календарного месяца;
  • и заканчивается в течение трех дней следующего месяца.

То есть, например, если в месяце 31 день, то подать показатели можно: 30, 31, 1, 2 и 3 числа.

Важно! Если вы не успели подать показатели вовремя, в платежке будет высчитан среднесуточный объем потребления.

Какой тариф на свет сейчас?

  • Сейчас для бытовых потребителей действует тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет актуальным как минимум до апреля 2026 года.

  • Некоторые граждане могут платить меньше. Для этого нужно установить счетчик на несколько зон. В таком случае, тариф будет уменьшенным в определенные часы.