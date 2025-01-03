Один из самых больших фондовых рынков в мире не будет работать 9 января: с этим это связано

Фондовый рынок в США принял решение о приостановке торгов на следующей неделе. Это связано со смертью бывшего президента США.

Фондовый рынок США не будет работать 9 января

Фондовый рынок США не будет работать 9 января 2025 года. Это связано со смертью 39-го президента США Джимми Картера. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Джимми Картер умер 29 января. Ему было 100 лет. Он был президентом США с 1977 года до 1981 года, проиграв следующие выборы Рональду Рейгану.

В связи с этим действующий президент США Джо Байден объявил 9 января национальным днем траура по Картеру. В этот же день состоятся государственные похороны американского политика, которые пройдут в Вашингтоне.

Поэтому, 9 января Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq не будут работать в течение всего торгового дня. Стоит добавить, что закрытие фондовых рынков происходит редко. Обычно, торги на фондовых рынках ставят на паузу на большие праздники, например Рождество.

Последний раз фондовый рынок закрывался в честь президента 5 декабря 2018 года, после смерти Джорджа Буша-младшего. Среди других событий, которые приводили к закрытию фондового рынка, – ураган Сэнди в 2012 году и террористические атаки 11 сентября, которые произошли в 2001 году.