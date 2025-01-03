Нефтегазовые компании в США наращивают расходы

Руководители сланцевых компаний в США намерены увеличить расходы в этом году. Эти планы не останавливают даже прогнозы по падению цен на нефть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Стоит внимания Акции Tesla резко обвалились на рынке: все из-за одного показателя

Об увеличении капитальных затрат нефтегазовых компаний заявили большинство из 134 руководителей, которые приняли участие в опросе от Федерального резервного банка Далласа, регионами деятельности которого является Техас, север Луизианы и юг Нью-Мексико.

К теме! При этом средний показатель цен на нефть марки West Texas Intermediate снизился до 68 долларов за баррель, что на 4% ниже, чем в 2023 году. Стоит добавить, что компании используют цены на нефть WTI для планирования собственных бюджетов.

Добавляют, что результаты опроса свидетельствуют о том, что представители отрасли оптимистично настроены относительно регулирования после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, один из респондентов заявил, что администрация Трампа должна положительно повлиять на американскую экономику, что будет способствовать развитию нефтяной отрасли.