Илон Маск стал третьим человеком в истории, капитал которой оценили в более 200 миллиардов долларов. Кроме того, основатель Tesla и SpaceX прокомментировал второе место Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира.

Интересно Кошельки для криптовалют: где и как хранить цифровые активы

Маск прокомментировал победу над Безосом

Реакция Маска не является сюрпризом, поскольку основатель Tesla уже дважды шутливо называл Безоса в твиттер "copycat" (имитатором). Впервые это произошло в апреле 2019 года, когда Amazon сообщил о планах запустить интернет-спутники. Во второй раз он это сделал в июне 2020 года после приобретения компании Zoox Amazon, которая специализируется на автономных автомобилях.

Я посылаю Джеффу Безосу гигантскую статую цифры 2 вместе с серебряной медалью,

– написал Маск.

Маск прокомментировал победу над Безосом / Скриншот Forbes

В последние годы миллиардеры конкурируют в двух направлениях: личные доходы и космос. В марте 2020 года капитал Илона Маска оценивали в 24,6 миллиарда долларов. На тот момент, Безос был впереди почти на 90 миллиардов долларов. В августе основатель Amazon стал первым человеком в мире с капиталом более 200 миллиардов долларов в фоне взлета акций компании. Однако стремительное подорожание ценных бумаг Tesla на 720% в 2020 году помогло Маск вырваться в лидеры рейтинга Forbes и даже ненадолго его возглавить в январе 2021 года. Еще одним конкурентом в борьбе за титул главного богача мира является французский бизнесмен Бернар Арно.

По состоянию на 29 августа тройка лидеров рейтинга Forbes выглядит следующим образом: