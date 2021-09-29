Ілон Маск став третьою людиною в історії, капітал якої оцінили у понад 200 мільярдів доларів. Крім того, засновник Tesla та SpaceX прокоментував друге місце Джеффа Безоса у рейтингу найзаможніших людей світу.

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Маск прокоментував перемогу над Безосом

Реакція Маска не є сюрпризом, оскільки засновник Tesla уже двічі жартівливо називав Безоса у твітер "copycat" (імітатором). Вперше це сталося у квітні 2019 року, коли Amazon повідомив про плани запустити інтернет-супутники. Вдруге він це зробив у червні 2020 року після придбання компанії Zoox Amazon, яка спеціалізується на автономних автомобілях.

Я надсилаю Джефу Безосу гігантську статую цифри 2 разом зі срібною медаллю,

– написав Ілон Маск.

Маск прокоментував перемогу над Безосом / Скріншот Forbes

Протягом останніх років мільярдери конкурують у двох напрямках: особисті статки та космос. У березні 2020 року капітал Ілона Маска оцінювали у 24,6 мільярда доларів. На той момент, Безос був попереду майже на 90 мільярдів доларів. У серпні засновник Amazon став першою людиною у світі з капіталом більше ніж 200 мільярдів доларів на фоні злету акцій компанії. Проте стрімке подорожчання цінних паперів Tesla на 720% у 2020 році допомогло Ілону Маску вирватися у лідери рейтингу Forbes та навіть ненадовго його очолити у січні 2021 року. Ще одним конкурентом у боротьбі за титул головного багатія світу є французький бізнесмен Бернар Арно.

Станом на 29 серпня трійка лідерів рейтингу Forbes виглядає наступним чином: