Криптобиржа Binance передумала покупать своего конкурента – FTX после проведения тщательной проверки. Еще одним фактором влияния стали данные о проблемах компании с американскими регуляторами.

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Дело в том, что у этих компаний статус двух крупных и важных игроков на рынке криптовалют. Очевидно, что это повлияло на стоимость самой известной криптовалюты в мире. Речь идет о биткоине.

Что происходит с курсом биткоина

На фоне новостей о проблемах с криптобиржей FTX, стоимость биткоина упала до минимума за 2 года, опустившись чуть ниже 16 тысяч долларов за монету. Меньше всего за последние 24 часа криптовалюта стоила 15 554 доллара. Актуальные данные по курсу биткоина:

К моменту создания этого материала, цифровая монета вернулась к росту и торгуется на уровне остановилась на уровне 17 523 долларов за штуку;

за штуку; Напомним, что максимально в истории биткоин стоил почти 69 тысяч долларов за монету.

за монету. С начала года криптовалюта подешевела на 62,10%;

Актуальная рыночная капитализация цифровой монеты составляет 336 миллиардов долларов США, согласно данным CoinDesk.

С мая 2022 года стоимость биткоина не пересекала отметку в 30 тысяч долларов. Кроме того, инвесторы из-за прогнозов относительно потенциальной рецессии теряют аппетит к риску. В результате они часто отказываются от активов, входящих в категорию рисковых.