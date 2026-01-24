Электричества не было, а платежка выросла: как считаются киловатты

Отключение электроэнергии не всегда означают меньшие счета. Как на самом деле формируются начисления за свет и почему суммы в платежках могут не соответствовать ожиданиям потребителей, читайте дальше.

Почему приходят высокие платежки за свет несмотря на отключение?

Несмотря на отключение электроэнергии, суммы в платежках за свет не всегда уменьшаются. Это связано не только с фактическим потреблением, но и с тем, как именно осуществляются начисления, объясняют в YASNO.

Важную роль играет передача показаний счетчика и исправность счетчика. В частности, если поверка не состоялась, данные счетчика могут не засчитывать.

Обратите внимание! Если потребитель не подает их в установленные сроки, объем использованной электроэнергии определяется по среднесуточному потреблению.

Еще один фактор, который влияет на многих, резкая нагрузка после восстановления электроснабжения. Одновременное включение нескольких мощных приборов сразу после появления света создает пиковое потребление, которое существенно влияет на общий объем киловатт за месяц.

В таком случае часы без света могут не отображаться напрямую в счетах, что влияет на конечную сумму к оплате.

Как избежать нагрузки на сеть?

Кроме того, после восстановления электроснабжения возрастает нагрузка на сеть, когда бытовые приборы включают одновременно. Это также сказывается на общем потреблении.

Обратите внимание! Энергетики советуют подключать технику постепенно в течение первых 20 – 30 минут, сообщили в Минэнерго.

Поэтому энергетики советуют пользоваться электроэнергией более равномерно и, по возможности, отдавать предпочтение энергоэффективной технике.

