Кто может не платить за проезд в транспорте?

Речь идет о городском пассажирском коммунальном транспорте общего пользования, о чем сообщает Департамент социальной и ветеранской политики.

В список льготников относятся такие люди:

  1. УБД и лица, приравненные к ним;
  2. реабилитированные лица;
  3. пострадавшие участники Революции достоинства;
  4. лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые приравнены к ним;
  5. лицо, сопровождающее человека с инвалидностью вследствие войны I группы (не более одного лица, сопровождающего);
  6. граждане, отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  7. участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2;
  8. дети, которым установлена инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой;
  9. лица с инвалидностью I, II и III группы;
  10. дети с инвалидностью;
  11. лицо, которое сопровождает лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, которое сопровождает)
  12. военные, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, родители военных, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
  13. член семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  14. лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц;
  15. бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
  16. бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью;
  17. ветераны;
  18. дети из многодетных семей и родители;
  19. пенсионеры по возрасту;
  20. неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
  21. учащиеся учреждений общего среднего образования города с 1 сентября по 1 июля;
  22. курсанты высших военных учебных заведений (бесплатный проезд с 1 сентября по 1 июля);
  23. дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Обратите внимание! Учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования могут платить за проезд в размере 50 % стоимости.

Кто может ездить бесплатно или со скидками на поезде?

Право на льготы по проезду поездом предусмотрено Приложением 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Дети и ученики в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25% скидки на проезд в поездах внутреннего сообщения. В то же время студенты и учащиеся учебных заведений могут использовать скидку в размере 50% на билеты во всех типах вагонов в пределах Украины.

Люди со статусом УБД имеют выбор:

  1. бесплатный проезд один раз в два года,
  2. 50% скидка один раз в год.

Обратите внимание! Родители военнослужащих, которые погибли, умерли или считаются пропавшими без вести, имеют право на 50% скидки на все железнодорожные поездки по территории Украины.

Что еще следует знать о бесплатном проезде?

  • Чтобы иметь возможность не платить за проезд, человек должен продемонстрировать документ, подтверждающий статус льготника. Например, для пенсионеров это пенсионное удостоверение. Если же документа нет, то человеку могут отказать в бесплатном билете.
  • Также во Львове установили новую льготу – 60 бесплатных поездок в месяц городским транспортом. Он начнет действовать с 1 марта 2026 года. Однако возможность предоставляется не всем, а украинцам которые соответствуют определенным критериям – является военным пенсионером по выслуге лет или человеком, которые потеряла кормильца и достигла 60 лет. Также льготник должен проживать во Львовской общине.