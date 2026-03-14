Почему курс валют отличается в банках и обменниках – где искать лучшую цену
Официальный курс доллара в Украине определяет Нацбанк. Именно этот показатель используют для госстатистики, бухгалтерского учета, таможенных операций и расчетов в финансовой системе.
Почему курс валют везде отличается?
Впрочем, когда украинцы приходят обменивать валюту, они часто видят совсем другие цифры, причем даже в разных банках и обменниках. Почему так происходит – объясняет 24 Канал.
Итак, официальный курс Нацбанка является лишь расчетным индикатором, купить или продать валюту по нему обычные граждане, как правило, не могут. А вот реальный курс формируется на наличном рынке.
Банки и обменники устанавливают его самостоятельно – в зависимости от ситуации на межбанковском рынке, текущего спроса, наличия наличных и маржи конкретного учреждения. Именно поэтому цифры на вывесках могут заметно разниться даже в пределах одного города.
Считается, что выгодный курс якобы можно найти именно в обменниках, ведь небанковские финансовые учреждения имеют меньшие затраты на ведение бизнеса и работают в более конкурентной среде.
А знаете ли вы? Банки и обменники устанавливают два курса – покупки и продажи. Разница между ними называется спредом, она покрывает расходы на валютные операции, риски изменения курса и формирует прибыль.
Курс покупки – ниже, потому что учреждение покупает валюту у клиента.
Курс продажи – выше, потому что учреждение продает валюту клиенту.
Что следует знать о формировании курса?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанк сдерживает резкие скачки курса. Валютные интервенции будут помогать балансировать спрос и предложение.
Кроме того, важна монетарная стратегия регулятора. Напомним, уже на заседании 19 марта он пересмотрит решение по учетной ставке. Ее могут оставить на уровне 15%, или же снова снизить – в случае ослабления инфляционного давления и уменьшения внешних финансовых рисков.
Напомним, курс евро в Украине зависит от внутреннего соотношения гривны к доллару и глобальной динамики пары доллар-евро. Интересно, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке именно американская валюта усиливает свои позиции.