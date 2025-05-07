Доллар изменил динамику на рынке: при чем здесь США и Китай

Ключевым фактор влияния на рынке валют являются предстоящие торговые переговоры между США и Китаем. Доллар США уже отреагировал на планы двух крупнейших экономик мира.

Почему растет курс доллара

В среду, 7 мая, доллар США прервал трехдневную серию обесценивания. Больше всего на рынке валют сейчас влияют новости о первых переговорах между США и Китаем с начала торговой войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Представители США и Китая проведут торговые переговоры в Швейцарии. Мероприятие продлится с 9 по 12 мая. Интересы США будет представлять глава Минфина Скотт Бессент и торговый представитель страны Джеймисон Грир. Тогда как со стороны Китая будет вице-премьер Госсовета Хэ Лифен. На фоне этого растет оптимизм, что потенциальный старт торговых переговоров будет способствовать двустороннему снижению тарифов.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

На сегодня Индекс доллара США колеблется на уровне 99,43. Доллар прибавил в цене 0,20% во время торговой сессии, по данным портала MarketWatch. В течение торгового дня индекс доллара колебался в диапазоне от 99,29 до 99,63.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: