Биткоин потерял половину своей стоимости: почему главная криптовалюта падает и чего ждать дальше

Курс биткоина обвалился почти наполовину после исторического максимума в октябре 2025 года. Финансовый аналитик рассказал, почему криптовалюта падает и к чему следует готовиться.

Почему биткоин падает?

Биткоин продолжает находиться под давлением из-за оттока капитала. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал в комментарии 24 Каналу о ключевых причинах его падения и возможных сценариях на ближайшие месяцы.

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По данным CoinMarketCap, цена биткоина в долларах 11 июня колебалась от 61 до 63 тысяч.

На курс биткоина значительно влияют геополитические события, поскольку порождают неопределенность, что провоцирует изменение настроений инвесторов. Особенно чувствителен крипторинок к заявлениям президента США Дональда Трампа.

Андрей Шевчишин, независимый финансовый аналитик Произошел бесконечный отток капитала из ETF-фондов. Биткоин потерял почти весь свой рост с начала этого ралли после предвыборной кампании Трампа, который обещал, что это будет криптострана, а биткоин – новая валюта. Но ничего не получается. Есть другие инструменты, где можно заработать больше. Соответственно, спекулятивный капитал переходит именно в эти направления.

Фактором давления стали распродажи биткоина его крупными владельцами для поддержания своей ликвидности. В то же время криптовалютный рынок переживал отток капитала в ожидании масштабных IPO SpaceX, OpenAI, Anthropic (Initial Public Offering – первичное размещение акций на бирже, – 24 Канал).

Обратите внимание! Подобное падение сейчас переживает золото. С тех пор как началась его распродажа центробанками стран Персидского залива, оно корректируется, хотя и не такими стремительными темпами, как криптовалюта. По состоянию на 11 июня его цена колеблется около 4 тысяч долларов за тройскую унцию.

Андрей Шевчишин отмечает, что такие перемещения капитала происходят, поскольку с осени 2025 года криптовалюта не демонстрирует привлекательности, а инвесторы всегда ищут места с наилучшим соотношением риска и дохода.

Региональный глава криптобиржи Binance Кирилл Хомьяков в комментарии Incrypted высказал мнение, что коррекция крипторынка скорее связана с макроэкономическими факторами,, а не с проблемами криптоиндустрии. Он видит здесь следующие факторы:

ухудшение настроений инвесторов из-за роста глобальной неопределенности в связи с войной на Ближнем Востоке;

отток капитала из спотовых биткоин-ETF, в частности, вывод из фондов более 3,4 миллиарда долларов за последние недели;

глобальную ротацию средств между различными секторами финансового рынка.

По словам Кирилла Хомьякова, структурный спрос на биткоин остается высоким, о чем свидетельствует поглощение институциональными инвесторами почти половины доступных биржевых резервов.

Чего ждать дальше?

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, криптовалюта не может долго находиться ниже уровня себестоимости и колеблется не более двух месяцев. После этого, как правило, восстанавливается.

Сейчас себестоимость находится от 65 до 75 тысяч за биткоин. Можем ли мы опуститься ниже? Да, гипотетически можем, технически можем. Работает алгоритмическая торговля. Очень сильно работают деривативы. Сейчас мы видим, что происходит на фондовых площадках, которые просто могут рухнуть в пропасть. И это так или иначе будет приводить к оттоку, в частности, от таких рискованных активов, как биткоин, эфир и другие. Просто будет перераспределение,

– говорит аналитик.

Эксперт выражает оптимизм относительно перспектив криптовалюты. Если удастся удержать текущий уровень, возможен глобальный разворот на рынке, который вернет интерес к биткоину и золоту как инструментам для сохранения альтернативы доллару.

Что происходило на криптовалютном рынке в 2026 году?

Первые месяцы 2026 года цена биткоина стремительно падала. В начале февраля она обвалилась до 16-месячного минимума – 60 тысяч долларов.

Как рассказывал в комментарии 24 Каналу региональный глава Binance Кирилл Хомьяков,, снижение цен на криптовалюту является нормальной частью цикла. Поэтому снижение активности розничных инвесторов не означает,, что криптоэкосистема перестает развиваться. Долгосрочную траекторию формируют фундаментальные факторы.

Война в Иране стала триггером для бури на мировых финансовых рынках. Биткоин реагировал на обострение ситуации резкими падениями из-за массового ухода инвесторов, однако затем восстанавливал часть потерь.