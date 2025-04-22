Крупное слияние банков в Италии под угрозой: при чем здесь Россия

Планы одного из крупнейших банков Италии по поглощению конкурента на рынке под угрозой. Кредитора не устраивают требования от правительства.

UniCredit не удовлетворен требованиями правительства Италии

Банк UniCredit заявил, что не может принять окончательное решение о поглощении банка Banco BPM. Кредитора не устраивают условия, которые установило итальянское правительство, сообщает 24 Канал со ссылкой на UniCredit.

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Банк UniCredit планировал подать заявку на приобретение BPM 28 апреля. Кредитор готов заплатить за Banco BPM 14 миллиардов евро. Однако предварительно банк должен получить одобрение от рыночного надзорного органа Consob.

Правительство Италии требует от UniCredit выполнения таких условий:

Прекращение деятельности банка в России в течение 9 месяцев;

Сохранение стабильного соотношения кредитов к депозитам;

Введение ограничений по управлению активами компании Anima Holding.

К теме! Акции обоих банков упали в цене после того, как стало известно, что сделка под угрозой. Ценные бумаги UniCredit упали на 4%, тогда как акции Banco BPM просели в цене 2%, информирует издание Bloomberg.

В UniCredit не согласны с требованиями правительства. Мол, эти условия противоречат законодательным нормам Евросоюза, а также ограничивают свободу кредитора по принятию финансовых решений. Банк снова обратился к правительству и ждет обратной связи.

Кроме того, итальянский банк добавил, что продолжит сокращать свое присутствие на российском рынке. Кредитор сообщил, что за последние 3 года уменьшил свое присутствие в России примерно на 90%. Напомним, что итальянский UniCredit – это один из крупнейших западных банков, которые до сих пор работают в России. К тому же в 2024 году Европейский центральный банк приказал итальянскому кредитору ускорить выход с российского рынка.