От нефти к лекарству: 4 компании, которые продемонстрировали мощные результаты в 2022 году

Промышленный индекс Доу-Джонса, в который входят акции 30 крупнейших американских предприятий, начал 2022 год с самыми прочными позициями в истории. За год ситуациями изменилась, но несколько компаний, даже несмотря на спады, сумели продемонстрировать положительные результаты.

Дело в том, что турбулентность на фондовом рынке присутствовала почти в течение всего года, поскольку инвесторы должны были учитывать ряд важных факторов влияния: полномасштабное вторжение России в Украину, рекордную инфляцию и монетарную политику центробанков в мире.

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Итак, если по состоянию на 4 января 2022 года котировки Промышленного Индекса Доу-Джонса достигли исторического максимума. Речь идет о 36 799,65 пунктах. К 20 декабря этот показатель упал до 32 849,74 пункта. Однако 4 компании из этого Индекса сумели продемонстрировать положительную динамику на рынке в течение года и добиться удачных результатов.

Chevron Corporation

Вторая по величине нефтяная компания США Chevron Corporation стала лидером в Индексе Dow по росту акций за год. За первую половину 2022 года ценные бумаги нефтяного подорожали примерно на 23%. Основными катализаторами роста стали:

Рост цен на нефть после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Напомним, что стоимость Brent и WTI достигла рекордных отметок в марте 2022 года и держалась на достаточно высоких уровнях в течение нескольких месяцев;

У компании Chevron Corporation не было такого уровня контакта с российской нефтью, как у ряда ее конкурентов.

Позиции компании остаются сильными в четвертом квартале 2022 года. По состоянию на 20 декабря стоимость акций колебалась на уровне 172,73 доллара за штуку, что на 45% больше в годовом расчете.

Merck&Co.

Это одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, для которой 2022 тоже стал очень удачным периодом. Цены на акции корпорации за это время выросли больше, чем на 40%.

В конце декабря 2022 г. ценные бумаги Merck & Co. стоили примерно 110 долларов за штуку. Для сравнения 3 января акции компании торговались на уровне около 77 долларов за штуку.

Успеху компании способствовали результаты использования препарата, используемого для борьбы с некоторыми видами рака, в контексте выживаемости пациентов.

The Travelers Company

Известна американская страховая компания, входящая в тройку лидеров на рынке по размерам предоставления услуг бизнеса и физических лиц в США. В 2022 году активы The Travelers Companies выросли в цене примерно на 20% даже при масштабном урагане в штате Флорида во второй половине года.

В начале года стоимость акций страховой компании стоила 155,75 доллара США, тогда как уже в конце декабря этот показатель вырос до 185,79 доллара за штуку.

Amgen

Илон Маск считает, что производитель электрокаров Tesla через 5 лет сможет стать лидером в мире по рыночной капитализации. На сегодняшний день этот статус принадлежит корпорации Apple.

Американская мультинациональная компания, являющаяся одним из лидеров глобального уровня в секторе биотехнологий. Основная деятельность компании сфокусирована на молекулярной биологии, биохимии и генетике. В 2022 году в Amgen зафиксировали рост акций на уровне 17%.

Компания Amgen в августе согласилась приобрести ChemoCentryx за 3,7 миллиарда долларов, а в декабре фирма анонсировала намерение по покупке Horizon Therapeutics за 27,8 миллиарда долларов. Благодаря этим решениям выросла доля Amgen в препаратах для лечения редких заболеваний.