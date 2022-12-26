Від нафти до ліків: 4 компанії, які продемонстрували потужні результати у 2022 році

Промисловий Індекс Доу-Джонса, до якого входять акції 30 найбільших американських підприємств, почав 2022 рік із найміцнішими позиціями в історії. За рік ситуаціями змінилася, але кілька компаній, які навіть попри спади зуміли продемонструвати позитивні результати.

Річ у тому, що турбулентність на фондовому ринку була присутня майже протягом всього року, оскільки інвестори мали враховувати низку важливих факторів впливу: повномасштабне вторгнення Росії в Україну, рекордну інфляцію та монетарну політику центробанків у світі.

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Тож, якщо станом на 4 січня 2022 року котирування Промислового Індексу Доу-Джонса досягнули історичного максимуму. Йдеться про 36 799,65 пункту. Натомість до 20 грудня цей показник впав до 32 849,74 пункту. Проте 4 компанії із цього Індексу зуміли продемонструвати позитивну динаміку на ринку протягом року та досягти вдалих результатів.

Chevron Corporation

На Друга за величиною нафтова компанія США Chevron Corporation стала лідером в Індексі Dow за зростанням акцій за рік. За першу половину 2022 року цінні папери нафтового подорожчали приблизно на 23%. Основними каталізаторами зростання стали:

Зростання цін на нафту після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаємо, що вартість Brent та WTI досягла рекордних позначок у березні 2022 року та трималася на досить високих рівнях протягом кількох місяців;

У компанії Chevron Corporation не було такого рівня контакту з російською нафтою, як у низки її конкурентів.

Позиції корпорації залишаються сильними у четвертому кварталі 2022 року. Станом на 20 грудня вартість акцій коливалася на рівні 172,73 долара за штуку, що на 45% більше у річному розрахунку.

Merck & Co.

Це одна із найбільших фармацевтичних компаній у світі, для якої 2022 рік теж став дуже вдалим періодом. Ціни на акції корпорації за цей час зросли більше, ніж на 40%.

Наприкінці грудня 2022 року цінні папери Merck & Co. коштували приблизно 110 доларів за штуку. Для порівняння 3 січня акції компанії торгувалися на рівні близькому до 77 доларів за штуку.

Успіху компанії сприяли результати використання препарату, який використовують для боротьби з деякими видами раку, у контексті виживання пацієнтів.

The Travelers Companies

Відома американська страхова компанія, яка входить у трійку лідерів на ринку за розмірами надання послуг бізнесу та фізичних осіб у США. У 2022 році активи The Travelers Companies зросли в ціні приблизно на 20% навіть попри масштабного урагану у штаті Флорида у другій половині року.

На початку року вартість акцій страхової компанії коштували 155,75 долара США, тоді як вже наприкінці грудня цей показник виріс до 185,79 долара за штуку.

Amgen

Ілон Маск вважає, що виробник електрокарів Tesla за 5 років зможе стати лідером у світі за ринковою капіталізацією. На сьогодні цей статус належить корпорації Apple.

Американська мультинаціональна компанія, яка є одним із лідерів глобального рівні у секторі біотехнологій. Основна діяльність фірми сфокусована на молекулярній біології, біохімії та генетиці. У 2022 році в Amgen зафіксували зростання акцій на рівні 17%.

Компанія Amgen у серпні погодилася придбати ChemoCentryx за 3,7 мільярда доларів, а у грудні фірма анонсувала намір щодо купівлі Horizon Therapeutics за 27,8 мільярда доларів. Завдяки цим рішенням зросла частка Amgen у препаратах для лікування рідкісних захворювань.