Как выглядят самые распространенные схемы мошенничества в 2026 году?

В мошенничестве все чаще используются персонализированные манипуляции. То есть мошенники учитывают поведение пользователя и подстраивают под это схему, рассказала 24 Каналу заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.

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Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Новые реалии таковы, что большинство мошеннических схем основаны на искусной манипуляции сознанием. Из-за стресса, спешки, даже из-за обещаний какой-то неслыханной выгоды. По сути, злоумышленники "обезвреживают" гражданина, играя на его страхах и слабостях. И именно такая искусная "игра" блокирует критическое восприятие, позволяя принимать эмоциональные решения.

В настоящее время, как говорит Довгальская, наиболее распространенные мошеннические схемы следующие:

Звонок якобы от службы безопасности банка. Повод может быть разным. Например, подозрительная операция или попытка снятия средств. Также мошенники могут объяснять свой звонок необходимостью срочно защитить счет.

может быть разным. Например, подозрительная операция или попытка снятия средств. Также мошенники могут объяснять свой звонок необходимостью срочно защитить счет. Фишинг . То есть клиенту приходит сообщение с фальшивой ссылкой. Оно может имитировать страницу известного банка, маркетплейс, государственное учреждение. Вам предлагают ввести личные данные в соответствующие поля, например, чтобы получить скидку.

. То есть клиенту приходит сообщение с фальшивой ссылкой. Оно может имитировать страницу известного банка, маркетплейс, государственное учреждение. Вам предлагают ввести личные данные в соответствующие поля, например, чтобы получить скидку. Фальшивые выплаты и компенсации. Чтобы их получить, мошенники предлагают перейти по специальной ссылке и подтвердить карту для выплат. Именно так аферисты и получают доступ к личным данным клиента.

их получить, мошенники предлагают перейти по специальной ссылке и подтвердить карту для выплат. Именно так аферисты и получают доступ к личным данным клиента. Соцсети и мессенджеры . Мошенники взламывают страницу человека, а затем от имени этого абонента отправляют просьбу срочно перевести деньги.

. Мошенники взламывают страницу человека, а затем от имени этого абонента отправляют просьбу срочно перевести деньги. SIM-swap. Мошенники "заменяют" SIM-карты, то есть перехватывают их или перевыпускают. Таким образом аферисты получают доступ к телефону, к которому привязан интернет-банкинг.

Какова ситуация с мошенническими операциями с платежными картами в Украине?