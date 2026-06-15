Почему закрывают счета россиян в Португалии?

Принудительное закрытие счетов начнется с 14 августа, сообщает РБК.

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Интересно, что часть россиян начала получать такие уведомления еще с 9 июня. Как показывают переписки в чатах россиян:

в основном такие сообщения поступали россиянам, не имеющим вида на жительство;

не обновили статус в банке.

В то же время такие сообщения поступили и тем гражданам России, которые:

работают в европейских или португальских компаниях;

имеют вид на жительство в Португалии.

Критерии отбора пока неизвестны. Однако, как рассказала в чате одна из "пострадавших", сотрудники отделения Caixa Geral de Depositos объяснили ей, что банк намерен закрыть счета всем клиентам с российскими паспортами, у которых нет действующего вида на жительство.

Что предшествовало решению Caixa Geral de Depositos закрыть счета россиян?