Все торговые сети начнут выдавать наличные деньги по карточкам национальной платежной системы, – НБУ

Владельцы карт национальной платежной системы Украины Простір теперь могут получить наличные деньги во всех торговых сетях, где предоставляют такую услугу. Об этом сообщил Нацбанк.

Торговые сети будут выдавать наличные деньги по карточкам Простір

Государственный Сбербанк добавил возможность получения наличных по карточкам национальной платежной системы "Простір" в своей эквайринговой сети. Таким образом госбанк увеличил сеть покрытия этой услуги до 100%.

Читайте также Неожиданная биткойная динамика: имеет ли монета потенциал взлететь выше психологического уровня

В начале октября один из крупнейших банков Украины – Ощадбанк – в собственной эквайринговой сети обеспечил осуществление операции по выдаче наличных денег для карт Пространство при оплате за товар или услугу на кассе торговых сетей,

– говорится в сообщении НБУ.

Эквайринг (англ. acquiring) – это услуга, с помощью которой потребители могут оплачивать товар или услугу картой, смартфоном или другим электронным платежным средством в самом заведении.

Ранее платежные терминалы для таких операций настроили Райффайзен Банк, ПриватБанк, банк Южный, Альфа-Банк Украина и банк Восток.

Отмечается, что максимальный лимит по операциям – 6 тысяч гривен. Отмечается, что за последние месяцы средняя сумма обналичивания на кассах составляет 1,7 мільярда гривен в месяц.

Также в НБУ отметили, что банки, платежные системы и торговые сети активно поддержали эту инициативу. Всего в течение последних месяцев в среднем сумма карточных операций по выдаче наличных денег на кассе составляет около 1,7 миллиарда гривен в месяц.