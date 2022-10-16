Торгові мережі видаватимуть готівку за картками Простір

Державний Ощадбанк додав можливість отримання готівки за картками національної платіжної системи "Простір" у своїй еквайринговій мережі. Таким чином, держбанк збільшив мережу покриття цієї послуги до 100%.

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Довідка:

Еквайринг (англ. acquiring) – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі.

На початку жовтня один з найбільших банків України – Ощадбанк – у власній еквайринговій мережі забезпечив здійснення операції з видачі готівки для карток Простір під час оплат за товар або послугу на касі торговельних мереж,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Раніше свої платіжні термінали для таких операцій налаштували Райффайзен Банк, ПриватБанк, банк Південний, Альфа-Банк Україна та банк Восток.

Зазначається, що максимальний ліміт за операціями — 6 тисяч гривень. Зазначається, що за останні місяці середня сума видавання готівки на касах становить 1,7 мільярда гривень на місяць.

Також в НБУ зазначили, що банки, платіжні системи та торговельні мережі активно підтримали цю ініціативу. Загалом протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 мільярдів гривень на місяць.