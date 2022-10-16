Торговые сети будут выдавать наличные деньги по карточкам Простір
Государственный Сбербанк добавил возможность получения наличных по карточкам национальной платежной системы "Простір" в своей эквайринговой сети. Таким образом госбанк увеличил сеть покрытия этой услуги до 100%.
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В начале октября один из крупнейших банков Украины – Ощадбанк – в собственной эквайринговой сети обеспечил осуществление операции по выдаче наличных денег для карт Пространство при оплате за товар или услугу на кассе торговых сетей,
– говорится в сообщении НБУ.
Ранее платежные терминалы для таких операций настроили Райффайзен Банк, ПриватБанк, банк Южный, Альфа-Банк Украина и банк Восток.
Отмечается, что максимальный лимит по операциям – 6 тысяч гривен. Отмечается, что за последние месяцы средняя сумма обналичивания на кассах составляет 1,7 мільярда гривен в месяц.
Также в НБУ отметили, что банки, платежные системы и торговые сети активно поддержали эту инициативу. Всего в течение последних месяцев в среднем сумма карточных операций по выдаче наличных денег на кассе составляет около 1,7 миллиарда гривен в месяц.