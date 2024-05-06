Экономист и глава аналитического направления сети “АНТС” Илья Несходовский эксклюзивно рассказал об аспектах в отношении ОПЕК+ и рынка, на которые стоит обратить внимание, а также поделился мнением о роли Саудовской Аравии, которую называют лидером нефтяного картеля, и будущем России на рынке.

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Что происходит с ОПЕК+ и потенциальное решение по предложению

Влияние ОПЕК+ становится менее определяющим. Есть страны, имеющие значительный объем добычи нефти, которые не входят в ОПЕК. В частности, это США, Иран, а также другие страны, которые смогут потенциально наладить собственную добычу нефти.

К теме! В последние несколько лет из состава ОПЕК+ вышли сразу несколько стран. Речь идет об Анголе, Катаре, Индонезии и Эквадоре.

Поэтому можно сказать о том, что их политика высоких цен на нефть уже прошла. Они сейчас пытаются догнать поезд, который уже уходит. Это попытка изменить каким-то образом конфигурацию, чтобы влиять на мировые рынки. В результате это просто-таки приведет к уменьшению их дохода.

Поэтому инициативы ОПЕК+ – это попытки, по мнению экономиста, вернуть те золотые времена, которые у них были. Илья Несходовский считает, что им не удастся реализовать это намерение. Однако сейчас нельзя предсказать будет ли нефтяной картель увеличивать или уменьшать объемы добычи.

По его словам, им надо смириться, что то влияние, которое было условно 15 лет назад, сегодня просто отсутствует. В то же время эксперт подметил, что, возможно, вообще изменится состав игроков на этом рынке, вспомнив о России.

Что такое ОПЕК Это картель, созданный нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов с экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.



На фоне резкого падения цен на нефть в 2016 году к инициативам ОПЕК для контроля ситуации на рынке решили присоединиться еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

Что может ожидать Россию

По словам главы аналитического направления сети "АНТС", Россия в результате введенных санкций постепенно будет вынуждена уменьшать объемы добычи нефти.

Илья Несходовский Глава аналитического направления сети "АНТС"

Технологии, которые не поступают в Россию, выкачивание из скважин, которые у них сейчас есть, которые истощаются, а дальше это приведет к вопросу целесообразности участия России в этом.

Экономист считает, что единственный правильный шаг для ОПЕК, чтобы урегулировать текущую ситуацию, – это пожертвовать одним игроком для того, чтобы обеспечить себе стабильно высокие прибыли в будущем. Речь идет именно о России.

Влияние и планы Саудовской Аравии

Саудовская Аравия, в отличие от других стран, имеет огромный потенциал и, самое главное, она может очень быстро реагировать на изменение спроса и предложения на рынке, таким образом увеличивать или уменьшать объемы добычи нефти в течение очень короткого периода. Другие страны не имеют такой возможности. Россия точно не может так быстро реагировать.

По словам эксперта, стоит учитывать, что объемы добычи сырья в Саудовской Аравии пока сохраняются на очень низком уровне. Это означает, что страна может обеспечивать в течение определенного времени такой уровень добычи нефти, который просто сделает аналогичную деятельность для всех остальных нерентабельной. Поэтому однозначно Саудовская Аравия имеет определяющее влияние на нефтяной рынок.

Важно! Когда-то Россия имела неосторожность поссориться с Саудовской Аравией, что по факту привело к революции на рынке нефти под предводительством Эр-Рияда. Тогда саудиты предложили для европейских поставщиков собственную нефть по низким ценам. В результате России пришлось фактически садиться за стол переговоров и в чем-то уступать, чтобы восстановить тот статус-кво. Однако цены на нефть тогда были очень низкими, что, конечно, ударило по России, рассказал Илья Несходовский.

Если говорить об экономическом росте, то Саудовская Аравия проводила правильную политику в отношении своей экономики и переориентировала ее на другие источники прибыли: развивала туристическую отрасль и другие виды производства. Скорее всего, Эр-Рияд будет продолжать такую политику и в дальнейшем.