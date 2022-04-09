В то же время, ограничения не распространятся на россиян и белорусов, имеющих резидентство в странах ЕС. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на копии писем, отправленных клиентам компании.

Важно "Выборочный дефолт": S&P снизило кредитный рейтинг России

До 6 июня российские и белорусские клиенты могут вывести деньги со счета, закрыть позиции или перевести ценные бумаги к любому брокеру, но такие переводы будут дополнительно проверяться.

Россиян изолируют от мира

Датский Saxo Bank – первый среди крупных брокеров, отказавшийся работать с россиянами.

В начале полномасштабной войны американский Interactive Brokers предупредил о рисках блокирования счетов российских клиентов из-за санкций. Но все еще работает с ними.

Европейский брокер Exante запретил россиянам и белорусам выводить деньги в долларах и рублях. К слову, компания зарегистрирована на Мальте, но основали ее россияне.

Напомним, что Россия не смогла расплатиться по евробондам в долларах и сделала это в рублях. Уже менее чем за месяц страну-агрессора ждет первый за более чем столетие суверенный дефолт в иностранной валюте.