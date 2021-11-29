Первые миллиардеры Болгарии: кто они и какими капиталами владеют

В 2020 году пандемия коронавируса стала причиной того, что миллионы людей активно начали покупать домашних питомцев и в целом привлекла внимание к этому сектору. Одним из бенефициаров этого бума стали братья Домусчиевы с Болгарии.

Одним из фаворитов рынка стала болгарская ветеринарная компания Huvepharmа, какая владеет заводом по производству вакцин в штате Небраска и фармацевтической фабрикой в Италии. Эта компания также входит в шестерку крупнейших в мире.

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Кто стал первыми миллиардерами Болгарии

Huvepharma – это крупный производитель ветеринарного лекарства и вакцин, а также добавок для кормов скота. В 2020 году компания получила прибыль в размере 658 миллионов долларов, что на 21% больше, чем в 2018 году. В результате владельцы этой фирмы – братья Кирилл и Георгий Домусчиевы – стали первыми миллиардерами Болгарии.

Из неприметного офисного здания в столице Болгарии Софии братья Домусчиевы выстроили свою многомиллиардную империю. Они начинали с приватизации государственных компаний и расширяли их. Оба брата превратили ряд инвестиций в эти приватизированные фирмы, включая Huvepharma, в состояние, оцениваемое в 4,2 миллиарда долларов.

Первые миллиардеры Болгарии / Фото Advance Properties

Каждый из них владеет капиталом в размере 2,1 миллиарда долларов, состоящих из равных долей в совместном конгломерате Advance Properties, основанном в 1990 году, а также доходов от прошлых продаж и дивидендов. 52-летний Кирилл Домусчиев считает, что работа с неэффективными государственными активами – более надежная ставка, чем инвестиции в акции.

Мы не те люди, которые держат наличные деньги в банке или покупают акции на фондовом рынке. Для меня это ставка. Мы предпочитаем инвестировать в наши проекты, где мы можем все контролировать,

– сказал он в интервью.

Другие сферы интересов

Следующим по величине активом Advance после Huvepharma, который составляет 77% состояния братьев-миллиардеров, – судоходная компания Navibulgar. Им принадлежит 70% акций этого бизнеса. Этот сектор также оказался в выигрыше от срывов, вызванных пандемией. Цены на такие товары, как сталь и уголь, пошли вверх, поскольку во всем мире возникли проблемы со снабжением, что приводит к росту доходов компаний, перевозящих товары оптом.

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Ожидается, что в текущем году продажи Navibulgar вырастут на 78% до 281 миллиона долларов. Аналитик из компании Jefferies Рэнди Гивенс отметил, что ставки поднялись до максимума за 12 лет. По его словам, сейчас отрасль находится в "очень хорошем положении".

Братья Домусчиевы также владеют самым успешным футбольным клубом Болгарии – Лудогорец. Advance Properties также принадлежит концессия на 44 года на управление черноморским портом в городе Бургас. Кроме того, миллиардеры владеют объектами недвижимости по всей территории Болгарии. В прошлом они контролировали крупнейшую медиасеть Болгарии, однако в январе 2021 года они продали ее за 340 миллионов долларов.