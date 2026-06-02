Финансы Финансовые новости За такие переводы с карты на карту придется заплатить штраф
2 июня, 06:00
Анастасия Зорик

Некоторых украинцев могут обязать уплатить дополнительные налоги. Также часть граждан заставят заплатить штраф. Кто именно в зоне риска, читайте далее.

Кому могут начислить дополнительные налоги и штраф?

Сейчас в первую очередь в зоне риска находятся те, кто занимается предпринимательской деятельностью. В случае, если такие лица не имеют зарегистрированного ФЛП, рассказал адвокат Роман Симутин у себя на странице в Facebook.

Роман рассказывает, что уже известно о случаях открытия 2 уголовных производств из-за продаж на OLX. В то же время адвокат отмечает необходимость учитывать некоторые нюансы.

 

Роман Симутин

Адвокат

Риски налоговых доначислений возникают в случаях, когда поступления на банковские счета физического лица имеют признаки систематического дохода, но при этом не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом в установленном порядке.

В каких случаях повторное налогообложение не происходит:

  • если средства не являются доходом;
  • или же с этой суммы уже уплачены налоги.

Сам факт зачисления средств на банковскую карточку не означает автоматического возникновения налогового обязательства. Налоговое законодательство исходит из принципа, что облагается налогом именно доход физического лица, 
– отмечает Роман.

Может ли налоговая увидеть, что происходит на банковских счетах?

  • Налоговая не имеет доступа к счетам физических лиц. Ведь эта информация является банковской тайной.

  • В то же время вопросы к клиенту могут возникнуть на фоне финмониторинга. Тогда, при выявлении подозрительных финансовых операций, банки имеет право сделать запрос на дополнительные документы. Клиент будет обязан их предоставить. К тому же банк оповещает ответственные органы об этой ситуации.

  • Если будет доказано, что лицо получило незадекларированный доход, ему придется понести наказание. То есть, такого человека могут обязать уплатить пеню, налоги, штрафы.

