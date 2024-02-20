Снижение комиссии от "Приватбанка": о каких переводах идет речь

Зарубежные переводы через сервисы "Приватбанка" должны проводиться в иностранной валюте. То есть в долларах и евро.

На что снизил тариф "Приватбанк"

В "Приватбанке" приняли решение о снижении комиссии за международный перевод в приложении "Приват24". Имеется в виду именно отправка средств с карты банка на счет зарегистрированный за рубежом.

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Ранее комиссия составляла 2% и должна была быть не менее 50 гривен Сейчас этот показатель 1%, соответственно, минимум сократился до 25 гривен. Сниженный тариф будет действовать до середины апреля.

Представители "Приватбанка" объяснили, что это нововведение необходимо для того, чтобы поддержать украинцев за рубежом. Сейчас граждане, остающихся в Украине, часто присылают средства близким, которые выехали.

Как осуществить международный перевод в "Приватбанке"

Чтобы сделать международный перевод в "Приватбанке" нужно зайти в мобильное приложение "Приват24" или его веб-версию. Далее необходимо придерживаться такого алгоритма:

выбираем пункт в меню "Перевод на карту";

указываем данные зарубежной карты или выбираем готовый, ранее заполненный, шаблон;

выбираем сумму перевода и валюту.