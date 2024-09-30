Еще один удар по России: какое решение принял Кыргызстан после визита Минфина США

Банки в Кыргызстане изменили требования для проведения платежей, которые имеют отношение к Китаю и Европе. С конца сентября они требуют, чтобы отправители подписали специальное гарантийное обязательство.

Кыргызстан вводит новые правила оформления платежей

Банки в Кыргызстане требуют при оформлении платежей в Китай и страны Европы, чтобы отправители подписывали гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней прибудет на территорию страны. Об этом сообщают российские СМИ.

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30 сентября вступило в действие постановление центрального банка Кыргызстана о запрете на оплату иностранными компаниями товаров, работ и услуг за пределами страны без реальной поставки приобретенной продукции в страну. Это требование ввели сроком на один год. В то же время правительство страны сформирует перечень государственных компаний, для которых будут действовать специальные условия.

Стоит добавить, что в августе в Кыргызстане побывала делегация Министерства финансов США. Американские чиновники требовали от киргизских кредиторов прекратить предоставлять России услуги по обходу санкций. В частности, они заявляли, что могут отключить финансовые учреждения от долларовых платежей и системы SWIFT.