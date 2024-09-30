Капитал Марка Цукерберга пересек важный рубеж

Акции компании Meta, которую создал Марк Цукерберг, с начала 2024 года подорожали более чем на 60%. Рыночная капитализация корпорации составляет 1,44 триллиона долларов, информирует Bloomberg. Именно ценные бумаги техгиганта составляют львиную долю капитала Цукерберга.

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Благодаря подорожанию ценных бумаг личный капитал Марка Цукерберга впервые пересек отметку в 200 миллиардов долларов. На момент создания этого материала, его состояние оценивают в 201 миллиард долларов США. За 9 месяцев состояние предпринимателя увеличилось на 73,4 миллиарда долларов.

К теме! Meta входит в первую десятку самых дорогих компаний мира. Техгигант занимает 7 позицию в рейтинге, согласно данным Global Ranking.

Сейчас Марк Цукерберг занимает 4 место в рейтинге самых богатых людей мира. Его опережают Бернард Арно, Джефф Безос и Илон Маск. Напомним, что французский миллиардер Бернар Арно также зафиксировал рост своего капитала в конце сентября.

Арно выиграл от введения экономических стимулов в Китае. Всего за один день его капитал вырос на 6 миллиардов долларов.