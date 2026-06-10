Почему ваша пенсия не растет при увеличении стажа: вот в чем препятствие

Часть пенсионеров продолжает работать. То есть, они в дальнейшем приобретают стаж. Это влияет на размер пенсии. Почему доплаты за вновь приобретенный стаж незначительны, читайте дальше.

Как добавляют пенсию работающим пенсионерам?

В апреле традиционно происходит перерасчет пенсий работающих пенсионеров, сообщает издание "На пенсии".

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Выплаты пересчитываются не у всех, а только у тех:

кто приобрел не менее 2 лет стажа с момента последнего перерасчета или назначения пенсии;

или же прошло как минимум 2 года стажа с момента последнего перерасчета или назначения пенсии.

Интересен момент, какие именно факторы учитываются при перерасчете. В некоторых случаях досчитывают только стаж. А иногда принимают во внимание:

как стаж;

так и зарплату.

Такое правило применяется, если новые данные о зарплате выгоднее тех, которые учтены в пенсионном деле. Заметим, в этом случае надбавка получается больше. А вот, если во внимание принимали только стаж – она значительно меньше.

Как еще могут вырасти пенсионные выплаты в 2026 году?