Цены на золото

Золото выросло в цене накануне торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем. Драгоценный металл дорожал благодаря обесцениванию доллара США, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена золота на спотовом рынке выросла на 0,3% до 3318,76 доллара за унцию. В начале сессии драгоценный металл зафиксировал спад до самого низкого уровня со 2 июня – 3 293,29 доллара за унцию. Добавим, что доллар США завершил прошлую неделю со спадом.

К теме! В то же время платина растет в цене 6 торговую сессию подряд. Более того, цена платины достигла пикового уровня за 4 года.

Инвесторы определяли ключевые факторы влияния, которые способствуют росту цен на золото:

Торговая война;

Геополитическое напряжение в мире;

Долговые проблемы;

Слабый экономический рост.

Кроме того, инвесторы считают, что эти факторы будут влиять на рынок и в ближайшие месяцы, а также – будут поддерживать рост цен на золото. Сейчас внимание рынка приковано к торговым переговорам между США и Китаем. К тому же финансовые рынки ждут новый отчет по инфляции, что может объяснить возможную траекторию следующих решений Федеральной резервной системы США.