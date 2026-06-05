Украинцы смогут уйти на пенсию только при этом условии: должны знать все

Чтобы выйти на пенсию, украинцы должны достичь пенсионного возраста. Также лицу нужно приобрести для этого достаточно официального стажа, то есть, подтвержденного документально.

Какие условия для выхода на пенсию в 2026 году?

Требования к страховому стажу зависят именно от возраста, сообщает ПФУ.

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Сейчас уйти на пенсию можно, начиная с 60 лет. Минимум стажа для этой возрастной границы составляет – 33 года.

Для другого возраста требования следующие:

в 63 года минимум для выхода на заслуженный отдых в 2026 – 23 года страхового стажа;

минимум для выхода на заслуженный отдых в 2026 – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, до 2028 года требования к количеству стажа будут меняться. Речь идет именно о выходе на заслуженный отдых в 60 и 63 года. Эти изменения закреплены Законом Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В последующие годы минимум для выхода на пенсию в 60 лет будет составлять:

в 2027 году минимум возрастет до – 34 лет страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Для 63 лет требования изменятся следующим образом:

в 2027 году минимум для выхода на пенсию будет составлять – 24 года страхового стажа;

в 2028 году – 25 лет страхового стажа.

Важно! Минимум для 65 лет – 15 лет страхового стажа останется без изменений.

Что еще важно знать о стаже?