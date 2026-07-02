Какая будет пенсия, если имеешь 22 года стажа

Продолжительность стажа влияет на размер пенсии. Также от этого показателя зависит, когда гражданин сможет выйти на заслуженный отдых. Какой будет пенсия при стаже 22 года в 2026, рассказываем далее.

Какая будет пенсия, если имеешь официальный стаж 22 года?

22 года стажа в 2026 году достаточно, чтобы выйти на пенсию, сообщает Пенсионный фонд.

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В этом году при 22 годах стажа выйти на заслуженный отдых можно в 65 лет. Также при расчете пенсии учтем, что:

у человека был доход в размере 15 тысяч гривен;

он выходит на пенсию на общих условиях.

Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором. Если опираться на приведенные выше данные, пенсия при 22 годах стажа составит примерно 4 тысячи гривен.



Какова будет пенсионная выплата при стаже 22 года и зарплате 15 тысяч в 2026 году / Скриншот пенсионного калькулятора

Напомним, для выхода на пенсию пенсионер должен накопить минимально необходимое количество стажа. Для каждого возраста этот показатель разный. Например, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию в 63 года минимум на данный момент составляет 23 года. А вот в 65 лет будет достаточно 15 лет стажа. До 2028 года требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года изменятся, они будут ежегодно увеличиваться.