Какая пенсия, если имеешь 34 года непрерывного официального стажа
- Для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.
- При наличии 34 лет стажа и дохода 15 тысяч гривен, пенсия составит примерно 5,6 тысяч гривен.
На размер пенсии влияет количество именно официального стажа. То есть, того, который можно подтвердить. В частности, сейчас в страховой стаж засчитываются периоды, за которые уплачен ЕСВ.
Можно ли уйти на пенсию, если имеешь 34 года страхового стажа?
34 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет, сообщает Пенсионный фонд.
Дело в том, что для каждого возраста установлены минимумы стажа, которые нужно приобрести. По состоянию на 2026 год, они следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимум составляет уже – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, что эти минимумы будут меняться до 2028 года. Речь идет о показателях для 60 и 63 лет, сообщает 7eminar.
То есть, имея 34 года стажа, гражданин в 2026 году может уйти на пенсию в 60. Кроме этого, при расчетах пенсионной выплаты, учтем, что:
- лицо имело доход 15 тысяч гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
При указанных условиях пенсия составит ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.
Какая пенсия при стаже 34 года в 2026 / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через Пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать о пенсиях сейчас?
Пенсии могут расти благодаря индексациям и перерасчетам. Как пример, уже в этом апреле часть пенсионеров получит увеличенные выплаты. Речь идет о работающих пенсионерах, соответствующих определенным критериям. То есть, такие граждане приобрели не менее 24 месяца стажа или с последнего перерасчета / назначения пенсии прошло не менее 2 лет.
При трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности, пенсионер обязан сообщать об этом ПФУ. В противном случае лицу могут начислить чрезмерные выплаты, которые впоследствии придется вернуть в добровольном или принудительном порядке.