Какая пенсия, если имеешь 34 года непрерывного официального стажа

На размер пенсии влияет количество именно официального стажа. То есть, того, который можно подтвердить. В частности, сейчас в страховой стаж засчитываются периоды, за которые уплачен ЕСВ.

Можно ли уйти на пенсию, если имеешь 34 года страхового стажа?

34 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Повлияет ли новая помощь 1 500 гривен на соцвыплаты: ПФУ дал ответ

Дело в том, что для каждого возраста установлены минимумы стажа, которые нужно приобрести. По состоянию на 2026 год, они следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум – 33 года страхового стажа;

в 63 года минимум составляет уже – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, что эти минимумы будут меняться до 2028 года. Речь идет о показателях для 60 и 63 лет, сообщает 7eminar.

То есть, имея 34 года стажа, гражданин в 2026 году может уйти на пенсию в 60. Кроме этого, при расчетах пенсионной выплаты, учтем, что:

лицо имело доход 15 тысяч гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

При указанных условиях пенсия составит ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже 34 года в 2026 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через Пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать о пенсиях сейчас?