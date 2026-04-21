Чи можна піти на пенсію, якщо маєш 34 роки страхового стажу?
34 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також Чи вплине нова допомога 1 500 гривень на соцвиплати: ПФУ дав відповідь
Річ у тім, що для кожного віку встановлені мінімуми стажу, які потрібно набути. Станом на 2026 рік, вони такі:
- для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки мінімум складає вже – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Зауважимо, що ці мінімуми будуть змінюватись до 2028 року. Йдеться про показники для 60 та 63 років, повідомляє 7eminar.
Тобто, маючи 34 роки стажу, громадянин у 2026 році може піти на пенсію в 60. Окрім цього, при розрахунках пенсійної виплати, врахуємо, що:
- особа мала дохід 15 тисяч гривень;
- йде на пенсію на загальних умовах.
За вказаних умов пенсія складе орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.
Яка пенсія при стажі 34 роки у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Всі розрахунки відбувалися через Пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати про пенсії зараз?
Пенсії можуть зростати завдяки індексаціям та перерахункам. Як приклад, уже цього квітня частина пенсіонерів отримає збільшені виплати. Йдеться про працюючих пенсіонерів, що відповідають визначеним критеріям. Тобто, такі особи набули щонайменше 24 місяці стажу чи з останнього перерахунку / призначення пенсії пройшло щонайменше 2 роки.
При працевлаштуванні чи початку підприємницької дільності, пенсіонер зобов'язаний сповіщати про це ПФУ. У іншому випадку особі можуть нарахувати надмірні виплати, які згодом доведеться повернути у добровільному чи примусовому порядку.