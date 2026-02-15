Однако такие пенсионные выплаты осуществляют только по доверенности в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет ПФУ.

Доверенность на получение пенсии обязательно удостоверяется нотариусом. Документ должен содержать четкий перечень данных:

место и дату ее составления (подписания);

сведения о доверителе и представителе (фамилия, имя и отчество, место жительства);

полномочия представителя;

срок действия доверенности.

Без даты подписания и подписей доверенность на получение пенсии считается недействительной.

Важно! Выплачивать пенсию по доверенности не могут более 12 месяцев, независимо от срока действия самого документа.

Куда обращаться за оформлением доверенности?

Для оформления доверенности гражданским необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу (на свое усмотрение) или же к уполномоченному на это должностному лицу органа местного самоуправления, где нет нотариуса передают в Минюсте.

Некоторые особенности предусмотрены для военных и их семей:

Если военный находится на лечении в госпитале, санатории и другом военно-лечебном учреждении, тогда доверенность может удостоверить начальник этого учреждения, его заместителем по медицинской части или старший врач.

Для членов семьи военного документ может удостоверить командир его части или соединения.

Доверенность на получение пенсии для человека, который находится в месте лишения свободы, может удостоверить тамошний начальник.

Важно! Когда доверенность готова, представитель должен подать ее отделении Укрпочты или банка для получения пенсии вместе со своим паспортом и пенсионным удостоверением пенсионера.

Что еще надо знать пенсионерам?