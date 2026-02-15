Что указывается в доверенности?
Однако такие пенсионные выплаты осуществляют только по доверенности в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет ПФУ.
Доверенность на получение пенсии обязательно удостоверяется нотариусом. Документ должен содержать четкий перечень данных:
- место и дату ее составления (подписания);
- сведения о доверителе и представителе (фамилия, имя и отчество, место жительства);
- полномочия представителя;
- срок действия доверенности.
Без даты подписания и подписей доверенность на получение пенсии считается недействительной.
Важно! Выплачивать пенсию по доверенности не могут более 12 месяцев, независимо от срока действия самого документа.
Куда обращаться за оформлением доверенности?
Для оформления доверенности гражданским необходимо обратиться к государственному или частному нотариусу (на свое усмотрение) или же к уполномоченному на это должностному лицу органа местного самоуправления, где нет нотариуса передают в Минюсте.
Некоторые особенности предусмотрены для военных и их семей:
- Если военный находится на лечении в госпитале, санатории и другом военно-лечебном учреждении, тогда доверенность может удостоверить начальник этого учреждения, его заместителем по медицинской части или старший врач.
- Для членов семьи военного документ может удостоверить командир его части или соединения.
Доверенность на получение пенсии для человека, который находится в месте лишения свободы, может удостоверить тамошний начальник.
Важно! Когда доверенность готова, представитель должен подать ее отделении Укрпочты или банка для получения пенсии вместе со своим паспортом и пенсионным удостоверением пенсионера.
Что еще надо знать пенсионерам?
Пенсионерам могут не назначить пенсию из-за неточностей в записях трудовой книжки. Речь идет, в частности, об ошибках в датах принятия на работу или увольнения, исправления без надлежащего подтверждения, отсутствие необходимых печатей или других обязательных реквизитов в записях.
Украинцы должны завершить оцифровку своих трудовых книжек до 10 июня 2026 года. На внедрение этого перехода государство отвело пятилетний период. Сделать это можно через вебпортал Пенсионного фонда Украины.
В то же время важно помнить, что в страховой стаж засчитываются только те периоды работы, во время которых уплачивался единый социальный взнос – непосредственно работником или работодателем. Время неофициальной занятости при исчислении пенсии не учитывается.