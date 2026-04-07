Какая будет пенсия, если проработал 27 лет

Количество официального стажа влияет на размер пенсионной выплаты. Также этот показатель является важнейшим при определении возраста, когда лицо сможет уйти на заслуженный отдых.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?

В 2026 году требования к количеству стажа изменились. Минимумы, которых надо достичь, зависят от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас, дабы уйти на пенсию, нужно:

чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет минимум – 33 года страхового стажа;

минимум – 33 года страхового стажа; для выхода на пенсию в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при стаже 27 лет?

При 27 годах стаж уйти на пенсию можно с 63 лет. Кроме этого, при расчетах учтем, что:

лицо имело доход 15 000 гривен;

и выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Если опираться на приведенные выше данные, получится, что пенсия в 63 года будет составлять ориентировочно – 4,4 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 27 лет и зарплате 15 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?