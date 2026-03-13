Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?
Минимум для выхода на пенсию зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
Читайте также Пенсионное удостоверение: для чего оно нужно на самом деле
Сейчас минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых таково:
- если лицо достигло возраста 60 лет, оно должно приобрести – не менее 33 лет стажа;
- при достижении возраста 63 года – минимум количества стажа составляет 23 года;
- в 65 лет надо иметь – не менее 15 лет стажа.
Если же у человека меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат,
– указывает ПФУ.
Заметим, что размер государственной социальной помощи рассчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Эта выплата не может составлять менее 100% этого показателя.
С 1 января 2026 года размер прожиточного минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос. Сейчас он составляет – 2 595 гривен, сообщает ПФУ.
Что еще важно знать украинским пенсионерам сейчас?
До 2028 года требования к количеству стажа изменятся. Будут расти минимумы для 60 и 63 лет. В то же время, чтобы выйти на пенсию в 65 лет, и в дальнейшем достаточно будет 15 лет стажа.
Украинские пенсионеры могут увеличить себе пенсию, благодаря разного рода надбавкам. В частности, речь идет о доплате по возрасту. Напомним, она предоставляется пенсионерам старше 70 лет, которые имеют пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Сейчас в страховой стаж засчитывают только периоды работы, за которые был уплачен ЕСВ. Этот налог "лежит" на работодателе. Если вы работали неофициально, в общее количество стажа учитываться это время не будет.