Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

Минимум для выхода на пенсию зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых таково:

если лицо достигло возраста 60 лет, оно должно приобрести – не менее 33 лет стажа;

при достижении возраста 63 года – минимум количества стажа составляет 23 года;

в 65 лет надо иметь – не менее 15 лет стажа.

Если же у человека меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат,

– указывает ПФУ.

Заметим, что размер государственной социальной помощи рассчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Эта выплата не может составлять менее 100% этого показателя.

С 1 января 2026 года размер прожиточного минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос. Сейчас он составляет – 2 595 гривен, сообщает ПФУ.

