Что будет с пенсией человека после смерти

После смерти пенсия отменяется. То есть, когда человек официально признан умершим, ему автоматически перестают поступать средства.

Что происходит с недополученными выплатами?

Иногда пенсионер недополучает пенсию. Тогда на эту выплату имеет право его семья, сообщает ПФУ.

Такая выплата выплачивается по месяц смерти пенсионера и предоставляется исключительно тем членам семьи:

которые жили с пенсионером на день смерти;

а также нетрудоспособным членам семьи, находившихся на иждивении пенсионера (независимо от того, проживали ли они с умершим на день его смерти), сообщается на портале "Дия".

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то для ее получения к документу, удостоверяющему личность заявителя, и свидетельству о смерти, также прилагается свидетельство о праве на наследство,

– указывает ПФУ.

Важно! Исключением из этого правила являются пенсии, которые назначены в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Именно они не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению, которое поступило не позднее через 6 месяцев после смерти пенсионера.

Как получить недополученную выплату?

Получить недополученную выплату можно разными путями. В частности, обратиться в ПФУ онлайн и офлайн.

Кроме заявления, нужно подать такой пакет документов:

свидетельство о смерти пенсионера;

документ, подтверждающий родственные отношения умершего пенсионера и заявителя;

реквизиты банковского счета;

удостоверение личности заявителя;

ИНН заявителя;

документ, подтверждающий проживание с пенсионером на день смерти (например, справка о составе семьи).

Какие нюансы по этой выплате важно знать?