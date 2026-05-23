Кому могут не назначить пенсию по инвалидности?

В Украине само наличие инвалидности не гарантирует автоматического назначения пенсии. Для получения выплат человек должен иметь необходимый страховой стаж, который зависит от возраста, в котором установили инвалидность, объясняет Пенсионный фонд Украины.

Закон предусматривает требование от 1 до 15 лет страхового стажа. Именно поэтому часть людей может получить отказ в пенсии, даже после установления группы инвалидности. Чаще всего проблема возникает у тех, кто работал неофициально, имел длительные перерывы в работе или не платил страховые взносы.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности?

Размер пенсии зависит от группы инвалидности. Для I группы предусмотрено 100% пенсии по возрасту, для II группы уже 90%, а для III группы только 50%.

Обратите внимание! В Пенсионном фонде также отмечают, что если человек обратился за оформлением пенсии не позднее чем через три месяца после установления инвалидности, выплаты назначают со дня установления статуса. Если позже, то деньги будут начислять только со дня обращения.

Отдельные правила действуют для военных и людей с инвалидностью вследствие войны. Для них пенсию могут назначать независимо от страхового стажа, а размер выплат существенно выше и зависит от денежного обеспечения военнослужащего.

Можно ли докупить стаж?