Кому можуть не призначити пенсію по інвалідності?

В Україні сама наявність інвалідності не гарантує автоматичного призначення пенсії. Для отримання виплат людина повинна мати необхідний страховий стаж, який залежить від віку, у якому встановили інвалідність, пояснює Пенсійний фонд України.

Закон передбачає вимогу від 1 до 15 років страхового стажу. Саме через це частина людей може отримати відмову у пенсії, навіть після встановлення групи інвалідності. Найчастіше проблема виникає у тих, хто працював неофіційно, мав тривалі перерви у роботі або не сплачував страхові внески.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності?

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності. Для I групи передбачено 100% пенсії за віком, для II групи вже 90%, а для III групи лише 50%.

Зверніть увагу! У Пенсійному фонді також наголошують, що якщо людина звернулася за оформленням пенсії не пізніше ніж через три місяці після встановлення інвалідності, виплати призначають із дня встановлення статусу. Якщо пізніше, то гроші нараховуватимуть лише з дня звернення.

Окремі правила діють для військових та людей з інвалідністю внаслідок війни. Для них пенсію можуть призначати незалежно від страхового стажу, а розмір виплат суттєво вищий та залежить від грошового забезпечення військовослужбовця.

Чи можна докупити стаж?