Какие будет пенсия для лиц с III группой инвалидности в 2026 году?

Он определяется в процентах размера пенсии по возрасту, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Лицам с инвалидностью III группы – это 50% пенсии по возрасту.

При этом в страховой стаж (для исчисления размера пенсии по возрасту) из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа, засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Следует добавить: пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности. Но если заявление на ее назначение подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней,

– отметили в тексте.

Важно! Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размере 60%, если речь идет о III группе. Другим лицам с инвалидностью III группы пенсия назначается в размере 40%.

В частности пенсии назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кроме того, размер минимальных выплат для людей с инвалидностью III группы зависит от того, продолжает ли человек работать. Также на сумму средств влияет время наступления инвалидности.

Обратите внимание! Точная сумма, которую будет получать лицо, зависит от стажа и группы. То есть сумма выплат высчитывается индивидуально.

Что еще известно о пенсиях лицам с инвалидностью?