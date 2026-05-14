Почему часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет
- Для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь 33 года страхового стажа.
- Для пенсии в 63 года в 2026 году нужно иметь 23 года стажа, а в 65 лет – 15 лет стажа.
Сейчас украинцы могут уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Речь идет о ситуации, когда выход на заслуженный отдых будет происходить на общих условиях.
Что нужно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет?
Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести достаточно стажа, сообщает ПФУ.
По состоянию на 2026, минимальное требование составляет – 33 года страхового стажа. В последующие годы этот минимум вырастет. Это будет происходить до 2028 года, согласно Закону Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
То есть, в последующие годы требования изменятся так:
- в 2027 году минимум стажа для выхода на пенсию в 60 лет уже будет составлять – 34 года страхового стажа;
- в 2028 году – 35 лет страхового стажа.
Можно ли уйти на пенсию с меньшим количеством стажа?
Если вы приобрели меньше стажа, можно уйти на пенсию позже. По состоянию на 2026 год, требования следующие:
- для выхода на пенсию в 63 года, нужно иметь минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, требования для выхода на пенсию в 63 года также будут меняться до 2028. Они ежегодно будут расти.
А вот для 65 лет минимум будет такой же. То есть, 15 лет страхового стажа.
Можно ли уйти на пенсию до 60 лет?
Уйти на пенсию до 60 лет возможно. Речь идет о выходе на заслуженный отдых по выслуге лет.
Чтобы выйти на пенсию раньше, лицо должно работать в определенной сфере. Например, быть медиком или артистом. К тому же ему необходимо для этого приобрести достаточно стажа. Заметим, выход на пенсию до 60 лет возможен и для военнослужащих.
Чтобы выйти на такую пенсию, нужно учитывать ряд нюансов. В частности, то, что пенсия по выслуге лет назначается только после увольнения с должности, дающей право на нее.