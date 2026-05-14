Почему часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет

Сейчас украинцы могут уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Речь идет о ситуации, когда выход на заслуженный отдых будет происходить на общих условиях.

Что нужно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет?

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести достаточно стажа, сообщает ПФУ.

По состоянию на 2026, минимальное требование составляет – 33 года страхового стажа. В последующие годы этот минимум вырастет. Это будет происходить до 2028 года, согласно Закону Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

То есть, в последующие годы требования изменятся так:

в 2027 году минимум стажа для выхода на пенсию в 60 лет уже будет составлять – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Можно ли уйти на пенсию с меньшим количеством стажа?

Если вы приобрели меньше стажа, можно уйти на пенсию позже. По состоянию на 2026 год, требования следующие:

для выхода на пенсию в 63 года , нужно иметь минимум – 23 года страхового стажа;

, нужно иметь минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, требования для выхода на пенсию в 63 года также будут меняться до 2028. Они ежегодно будут расти.

А вот для 65 лет минимум будет такой же. То есть, 15 лет страхового стажа.

Можно ли уйти на пенсию до 60 лет?