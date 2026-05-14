Що потрібно, аби піти на пенсію в 60 років?
Аби піти на пенсію в 60 років, необхідно набути достатньо стажу, повідомляє ПФУ.
Станом на 2026, мінімальна вимога складає – 33 роки страхового стажу. У наступні роки цей мінімум зростатиме. Це відбуватиметься до 2028 року, згідно з Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Тобто, у подальші роки вимоги будуть такі:
- у 2027 році мінімум стажу для виходу на пенсію в 60 років вже складатиме – 34 роки страхового стажу;
- у 2028 році – 35 років страхового стажу.
Чи можна піти на пенсію з меншою кількістю стажу?
Якщо ви набули менше стажу, можна піти на пенсію пізніше. Станом на 2026 рік, вимоги такі:
- для виходу на пенсію в 63 роки, потрібно мати щонайменше – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Зауважимо, вимоги для виходу на пенсію в 63 роки також будуть змінюватись до 2028. Вони щорічно зростатимуть.
А от для 65 років мінімум буде такий же. Тобто, 15 років страхового стажу.
Чи можна піти на пенсію до 60 років?
Піти на пенсію до 60 років можливо. Йдеться про вихід на заслужений відпочинок за вислугою років.
Аби вийти на пенсію раніше, особа має працювати у певній сфері. Наприклад, бути медиком чи артистом. До того ж їй необхідно для цього набути достатньо стажу. Зауважимо, вихід на пенсію до 60 років можливий і для військовослужбовців.
Аби вийти на таку пенсію, потрібно враховувати низку нюансів. Зокрема, те, що пенсія за вислугою років призначається лише після звільнення з посади, що дає право на неї.