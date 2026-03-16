Из-за этого вам отменят пенсию с апреля: кому приготовиться

С апреля часть пенсионеров может потерять свои выплаты. Такая ситуация станет следствием непрохождения идентификации. Как избежать этого, читайте далее.

Как узнать прошел ли ты идентификацию?

Информация о прохождении идентификации, должна поступить на электронную почту пенсионера, сообщает ПФУ.

Решение главного управления ПФУ об установлении / неустановлении личности по результатам видеоидентификации поступит на электронную почту пенсионера (его законного представителя или помощника), которую он указал в заявлении на проведение видеоидентификации,

– указывает Пенсионный фонд.

В то же время, в случае, когда лицо при прохождении идентификации, указывала регистрационный номер налогоплательщика – РНОКПП (ИНН), информацию можно найти в личном кабинете в электронном вебпортале ПФУ. Сообщение об этом находится в разделе "Мои обращения".

Кто должен пройти идентификацию?

Идентификация это важнейшая процедура. Именно она позволяет подтвердить, что получателем пенсионных выплат является лицо, которому они назначены.

Сейчас идентификацию должны пройти:

лица, которые проживают на ВОТ;

выехали с ВОТ;

а также временно выехали за границу и проживают там не менее 183 дней, сообщает Пенсионный фонд.

Лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали с временно оккупированных территорий выплата пенсий или страховой выплаты производится только при условии неполучения этих выплат от Российской Федерации, о чем лицо в обязательном порядке сообщает во время прохождения идентификации,

– указывает ПФУ.

Что еще важно знать об идентификации?