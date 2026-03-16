Как узнать прошел ли ты идентификацию?

Информация о прохождении идентификации, должна поступить на электронную почту пенсионера, сообщает ПФУ.

Решение главного управления ПФУ об установлении / неустановлении личности по результатам видеоидентификации поступит на электронную почту пенсионера (его законного представителя или помощника), которую он указал в заявлении на проведение видеоидентификации,
– указывает Пенсионный фонд.

В то же время, в случае, когда лицо при прохождении идентификации, указывала регистрационный номер налогоплательщика – РНОКПП (ИНН), информацию можно найти в личном кабинете в электронном вебпортале ПФУ. Сообщение об этом находится в разделе "Мои обращения".

Кто должен пройти идентификацию?

Идентификация это важнейшая процедура. Именно она позволяет подтвердить, что получателем пенсионных выплат является лицо, которому они назначены.

Сейчас идентификацию должны пройти:

  • лица, которые проживают на ВОТ;
  • выехали с ВОТ;
  • а также временно выехали за границу и проживают там не менее 183 дней, сообщает Пенсионный фонд.

Лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали с временно оккупированных территорий выплата пенсий или страховой выплаты производится только при условии неполучения этих выплат от Российской Федерации, о чем лицо в обязательном порядке сообщает во время прохождения идентификации,
– указывает ПФУ.

Что еще важно знать об идентификации?

  • Идентификацию можно пройти различными методами. В частности, онлайн. Например, для этого нужно воспользоваться вебпорталом электронных услуг ПФУ. Подтверждение в этом случае происходит через "Дия.Пидпыс".

  • Также это реально сделать онлайн – в сервисном центре Пенсионного фонда. Легко пройти идентификацию и за рубежом. Для этого необходимо обратиться в консульское учреждение Украины. Однако, в таком случае необходимо будет отправить письмо о прохождении идентификации (это можно сделать онлайн).