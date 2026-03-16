Через це вам скасують пенсію з квітня: кому приготуватися

З квітня частина пенсіонерів може втратити свої виплати. Така ситуація стане наслідком непроходження ідентифікації. Як уникнути цього, читайте далі.

Як дізнатись чи пройшов ти ідентифікацію?

Інформація про проходження ідентифікації, має надійти на електронну пошту пенсіонера, повідомляє ПФУ.

Рішення головного управління ПФУ про встановлення / невстановлення особи за результатом відеоідентифікації надійде на електронну пошту пенсіонера (його законного представника чи помічника), яку він зазначив в заяві на проведення відеоідентифікації,

– вказує Пенсійний фонд.

Водночас, у випадку, коли особа при проходженні ідентифікації, вказувала реєстраційний номер платника податків – РНОКПП (ІПН), інформацію можна знайти в особистому кабінеті у електроному вебпорталі ПФУ. Повідомлення про це знаходиться у розділі "Мої звернення".

Хто має пройти ідентифікацію?

Ідентифікація це надважлива процедура. Саме вона дозволяє підтвердити, що отримувачем пенсійних виплат є особа, якій вони призначені.

Наразі ідентифікацію мають пройти:

особи, які проживають на ТОТ;

виїхали з ТОТ;

а також тимчасово виїхали за кордон і проживають там не менш як 183 дні, повідомляє Пенсійний фонд.

Особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з тимчасово окупованих територій виплата пенсій або страхової виплати проводиться лише за умови неодержання цих виплат від Російської Федерації, про що особа в обов'язковому порядку повідомляє під час проходження ідентифікації,

– вказує ПФУ.

Що ще важливо знати про ідентифікацію?